В Туле банда отбирала квартиры, спаивая жильцов

Прокуратура области направила в суд уголовное дело в отношении пяти лиц, обманным путем похитивших у жителей Тулы три квартиры общей стоимостью свыше 5 млн рублей.



Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3, ч. 4 ст. 159 (мошенничество группой лиц по предварительному сговору в крупном и особо крупном размере, повлекшее лишение гражданина прав на жилое помещение), п. «б» ч. 3 ст. 163 (вымогательство с применением насилия в целях получения имущества в особо крупном размере), п. «а, з» ч. 2 ст. 126 (3 эпизода) (похищение человека группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 (покушение на мошенничество группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

В ходе следствия установлено, что в период с 15 июля 2016 года по 26 января 2017 года преступники нашли двух жителей Советского округа Тулы, злоупотребляющих спиртными напитками, под обманным предлогом вывезли их в поселок Мясново, поместили в пристройку и спаивали.

Затем убедили продать квартиры под предлогом покупки жилья меньшей площади и получения финансовой выгоды. После продажи двух квартир потерпевшими под их контролем обвиняемые забрали полученные от сделок около 3 млн рублей. Также у потерпевшей требовали продать долю находящейся в её совместной с дочерью собственности квартиры, угрожая неустановленным огнестрельным оружием, однако женщина ответила отказом.

В период до 28 марта 2017 года по такой же схеме обвиняемые вывезли ещё двух человек и заставили мужчину переоформить квартиру стоимостью около 2 млн рублей на подконтрольное им лицо, в последующем перепродав добросовестным приобретателям. В отношении женщины-потерпевшей обвиняемые не довели до конца свой преступный умысел, поскольку были задержаны 28 марта 2017 года сотрудниками ОП «Привокзальный» УМВД.

В отношении обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Привокзальный окружной суд Тулы для рассмотрения по существу.