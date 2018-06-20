Груздев радеет за пешеходов

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела проект, предлагающий внести значительные поправки в закон об ОСАГО.



Как пояснил «РГ» член правительственной комиссии, председатель правления Ассоциации юристов России, бывший тульский губернатор Владимир Груздев, в ходе правоприменительной практики выявился ряд проблем, которые и предлагается устранить.

Если предложенные поправки будут приняты, пешеходы и их наследники будут выведены из регрессной системы. По закону, страховая компания вправе предъявить регрессные иски посторонним виновникам аварии. Система работает так: сначала страховщики выплачивают свои обязательства. А потом пытаются компенсировать (хотя бы и частично) свои расходы за счет тех, из-за кого на дороге случилось ЧП.

Например, ответчиком по нынешним правилам вполне может стать пешеход, перебежавший дорогу в неположенном месте. Более того, если человек погибнет, страховая компания может прийти к его наследникам.

«Система обязательного страхования автогражданской ответственности не освобождает от ответственности стороны, виновные в нарушении. Предлагается полностью освободить от риска отвечать по регрессным искам пешеходов, ставших виновниками аварии. Машина является источником повышенной опасности, и человек, который садится за руль, должен осознавать риски. Тем более было бы неправильно и неэтично взыскивать компенсации с наследников, если пешеход погиб в результате аварии», — уточняет Груздев.

Закон об ОСАГО детально перечисляет случаи, когда страховщики имеют полное право подать регресс. Обсуждаемый проект расширяет перечень.

«Проект предлагает внести существенное дополнение: компании вправе обратиться с регрессным иском к тем виновникам аварии, кто отказался от прохождения медицинского освидетельствования на алкоголь», — сообщил Груздев.