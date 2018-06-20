Работают «на троечку»

Рособрнадзор провел исследование качества дошкольного образования в России. Результаты показали, что большинство детских садов работают на оценку «удовлетворительно».



В каждом регионе-участнике были выбраны две группы детских садов: «лучшие» (в группу вошли детские сады, предоставляющие, согласно региональным критериям, более высокое качество образования: участвующие в конкурсах, проводящие стажировки, лидеры региональных рейтингов и так далее) и «случайные» (в группу были отобраны «рядовые» детские сады без указанных заслуг).

В рамках исследования оценивалось обустройство пространства детского сада, уход за детьми (гигиена, безопасность, условия для сна и приема пищи), условия для занятий с детьми, характер общения взрослых и детей, режим дня, условия для педагогов и для включения родителей в образовательный процесс. Каждый показатель оценивался по семибалльной шкале.

Средний индекс качества образования и в группе «лучшие» (4,05 балла из 7 возможных), и в группе «случайные» (3,74) оба года находился на уровне «удовлетворительно», что говорит о том, что минимальные требования к условиям реализации Федерального государственного образовательного стандарта выполняются, но о развивающем характере образовательной среды, достаточных условиях для развития каждого ребенка в целом говорить пока рано.

Согласно данным исследования, предметно-пространственная среда в детских садах является недостаточно насыщенной и многообразной. Детям часто недоступны разнообразные материалы, в том числе кубики, бумага, кисти, краски, книги, песок и вода и прочее. Редко встречаются в группах места для уединения и отдыха. Нечасто в группах можно увидеть индивидуальные детские работы, оформление группы с участием детей, детские фотографии.

В работе с дошкольниками практически не используются телевизор и компьютер. А если все же современные технические средства присутствуют в жизни дошкольной группы, дети не имеют возможности выбора: все вместе смотрят выбранный воспитателем материал (презентацию или мультфильм), а в свободной деятельности все это недоступно. Таким образом, дети стихийно осваивают гаджеты, компьютер и телевизор вне детского сада.

В большинстве детских садов не созданы условия для того, чтобы дети узнавали о разнообразии культур и традиций (оценки 1,87 в группе «случайные» и 2,06 – в группе «лучшие»). Условия для детей с особыми образовательными потребностями созданы лишь в пятой части детских садов и оцениваются на уровне «удовлетворительно».

Все еще критическим остается большое количество детей в группах: в среднем 27-28 детей по списку, хотя присутствует, как правило, около 65% детей. Одной из проблемных зон, выявленных исследованием, являются также условия для дневного сна: спальни переполнены и кроватки стоят вплотную друг к другу. Не учитываются индивидуальные особенности детей в отношении дневного сна.

В подавляющем большинстве детских садов не предусмотрена замена продуктов для детей, имеющих аллергии. Часто не наблюдается непринужденная атмосфера во время приема пищи: преобладает запрет на разговоры во время еды, редки ситуации, когда воспитатель сидит за столом вместе с детьми, разговаривает на интересные для них темы.

Условия для воспитателей также оставляют желать лучшего. В большинстве детских садов нет ни времени, ни места для отдыха педагогов, нет специального места для проведения обсуждений в коллективе, помещения для индивидуальных бесед с родителями.

Курсы повышения квалификации прошло за последние три года прошло абсолютное большинство педагогов детских садов (92%).

Исследование проводилось два года подряд. В первый год в нем приняли участие 423 детских сада из 40 регионов, во второй — 1301 детский сад из 74 регионов.