Ещё один необязательный стандарт

В России ужесточается стандарт транспортного обслуживания: для всех автобусов, троллейбусов и маршруток документ предписывает наличие кондиционера и печки. Кроме того, снижается количество людей, которых можно перевозить стоя.



Изменения утверждены распоряжением Минтранс. Также в стандарте сказано, что все остановки должны быть защищены от осадков и ветра и доступны для маломобильных граждан. Правда этот стандарт носит рекомендательный характер, но его исполнение будет для властей критерием оценки работы перевозчиков.

Как сообщили «Известиям» в Минтрансе, стандарт разработан для реализации транспортной стратегии России. Он введен с прошлого года, но после тестового периода потребовались поправки. Поправки коснулись остановок автобусов в пригородном и междугороднем сообщении: они должны защищать от осадков вне зависимости от количества пассажиров, отправляющихся с остановочных пунктов. В регионах с особыми природно-климатическими условиями остановки должны обеспечивать защиту от ветра.

Кроме того, в стандарте указано, что весь пассажирский транспорт (маршрутки, автобусы, троллейбусы и трамваи) должен быть оборудован системами отопления и кондиционирования воздуха, настроенными на поддержание комфортной температуры в любое время года. В предыдущей версии стандарта кондиционеры и печки не упоминались, хотя ссылка на комфортную темперу была. Параметры температурного режима в транспорте остались прежними: не менее 12°C при среднесуточной температуре воздуха ниже 5°C, и не более 25°C при среднесуточной температуре наружного воздуха выше 20°C.

Поправки в стандарт определили и количество пассажиров, которые могут ехать стоя. Теперь это не более трех человек на 1 кв. м свободной площади салона, против пяти человек ранее. Также перевозчиком должна обеспечиваться посадка и высадка, в том числе с использованием специальных подъемных устройств для пассажиров из числа инвалидов, не способных передвигаться самостоятельно.