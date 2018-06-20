Апеллировать к Путину преждевременно

В Кремле прокомментировали сбор подписей против пенсионной реформы.



Как заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Владимир Путин на данном этапе не участвует в обсуждении вопроса о повышении пенсионного возраста, поэтому апеллировать к нему, в том числе в связи с появившимися петициями противников реформы преждевременно.

«Я могу лишь еще раз повторить, что эта тема прорабатывается экспертами правительства, курирующими министрами, вице-премьерами, уже после внесения (законопроекта в Госдуму) подключатся эксперты в Думе. Президент в этом обсуждении не принимает участия. Мы с вами не видим пока окончательных очертаний этой реформы, поэтому пока преждевременно обращаться к президенту», — сказал Песков.

Вместе с тем он отметил, что «в администрации президента получают информацию о ходе этой работы, но ни администрация, ни президент не являются участниками этой экспертизы».

16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста в России с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Изменения планируется проводить поэтапно в течение переходного периода, который может стартовать уже в 2019 году.