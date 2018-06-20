ЦБ прогнозирует ускорение инфляции

Центральный банк прогнозирует постепенное ускорение роста продовольственных цен в ближайшие месяцы.



Как говорится в июньском докладе о денежно-кредитной политике, с начала этого года продовольственную инфляцию сдерживало высокое предложение продукции сельского хозяйства на внутренних рынках. В результате повышение цен на продукты питания в мае составило 0,4% в годовом выражении, а в месячном наблюдалась дефляция на уровне 0,1%.

По оценке ЦБ, с учетом прогноза урожая и погодных условий в России и в мире фактор высокого предложения продовольствия в формировании инфляции «будет исчерпываться на горизонте следующих нескольких месяцев». В результате ЦБ ожидает постепенного естественного ускорения годовых темпов роста продовольственных цен.