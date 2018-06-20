Услышал ли президент тульских крестьян?

Налоговые поправки разоряют аграриев. Теперь они должны платить НДС с государственных субсидий.



В 2018 году Налоговый кодекс претерпел изменения в части регулирования НДС. Так, по новым правилам сельхозпредприятия должны выплачивать НДС с субсидий, которые они получают на возмещения затрат. Заплатить налог придется при приобретении техники или другого оборудования, семян, кормов и т. п., пишут «Крестьянские ведомости».

Ещё в марте тульские фермеры вместе с представителями крестьянских хозяйств других регионов подписали обращение к президенту РФ Владимиру Путину с жалобой, что «агроолигархи» забирают 92% всех субсидий сельского хозяйства в России.

«До слез обидно за аграриев малых форм собственности, которые в прямом смысле кровью и потом пытаются удержаться на плаву. Некогда шагавшие впереди Гайдар, Чубайс, Черномырдин дали толчок уничтожению малых сел, деревень, поселков. В погоне за экономией бюджетных средств эти люди порушили всю инфраструктуру деревни, забыли стариков и возрастных колхозников, людей пенсионного возраста, многих оставили без работы. Московским хозяевам агрохолдингов деревня не нужна. Они на нашей земле работают только на себя. Нигде в мире, кроме нашей страны, нет такой концентрации земель в частных руках: двадцать с небольшим семейств имеют в своей собственности от 600 тыс. га и более каждая, оформленных на близких и дальних родственников», — писали они, призывая главу государства навести порядок.