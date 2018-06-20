Счетная палата будет называть допустивших нарушения министерства и чиновников.



Глава надзорного ведомства Алексей Кудрин заявил, что меры публичного обсуждения могут быть эффективнее репрессивных

«На первое место я бы поставил не репрессивные меры, а меры публичного обсуждения результатов [проверок]. Мы будем очень четко называть и министерства, и чиновников, которые отвечают за тот или иной конкретный показатель», — цитирует его ТАСС.

Счетная палата направила за отчетный год 74 представления и 63 предписания, возбуждено 389 дел об административных правонарушениях, по итогам которых к ответственности привлечены 130 лиц, рассказал Кудрин. В том числе, речь идет о замминистра спорта, замглавы Минвостокразвития, замминистра промышленности и торговли.

«Мы будем расширять практику называния конкретных замминистров и чиновников, которые нарушали», — заметил глава Счетной палаты.

Также по итогам надзорных проверок в прокуратуру и следственные органы направлены 105 материалов, на основании которых следователями возбуждено 35 уголовных дел.