Из-за бездействия администрации Липок загорелся аварийный дом

Киреевская межрайонная прокуратура внесла представление в адрес главы администрации Липок Владимира Демина.



Постановлением администрации МО Липки Киреевского района от 28.10.2014 №71 утверждена муниципальная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2015—2017 годы.

Согласно приложению к указанной программе, жилой дом на улице Больничная, 20 подлежит расселению. Проверкой установлено, что дом полностью расселен и должен быть снесен в 4 квартале 2017, однако до сих пор этого не сделано.

14 мая 2018 года произошло возгорание строения, жители соседнего дома №18 обратились в прокуратуру, где уже назвали этот случай следствием бездействия органов местного самоуправления в решении вопросов местного значения.

В связи с этим в адрес главы администрации Липок межрайонным прокурором внесено представление, которое находится в стадии рассмотрения.

В феврале «Тульская пресса» писала, что Владимира Демина могут снять с должности «из-за коррупционного преступления».