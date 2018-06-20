22 июня в 14:00 в читальном зале Центральной городской библиотеки (ул. Болдина 149/10) в День скорби и памяти открывается фотовыставка «Она повсюду – память о войне».



На экспозиции будут представлены фотографии 70-80-х гг., запечатлевшие памятные места Тулы и Тульской области, посвящённые Великой Отечественной войне, и составляющие часть фотоколлекции заслуженного архитектора России, профессора ТулГу В. В. Куликова.

Театр-студия «Этюд» Центра развития творчества детей и юношества представит литературную программу, посвящённую Великой Отечественной войне.