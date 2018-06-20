Вчера в Калуге прошло в заседание Координационного совета руководителей территориальных органов Роскомнадзора Центрального федерального округа.



Как было отмечено на заседании, ЦФО — особый округ, здесь сосредоточено наибольшее количество субъектов контроля. Из более чем 2 млн действующих в России радиоэлектронных средств четверть (533 тыс.) расположены в ЦФО. Большинство операторов персональных данных также работают на территории этого округа. Решения, принятые на заседаниях Координационного совета ЦФО, часто берутся за основу в других округах.

В заседании в Калуге участвовали также представители Генпрокуратуры, руководители окружных и региональных управлений ФСБ, МВД, Федеральной антимонопольной службы, глав министерств и ведомств Калужской области, сообщили в ведомстве.