Повторно срывать сроки строительства ФАПа непозволительно

Жители посёлка Оленьковский Веневского района пожаловались губернатору Тульской области на прекращение строительства ФАПа.



Министр строительства и ЖКХ региона Элеонора Шевченко пояснила, что из-за недобросовестного подрядчика были сорваны сроки строительства шести ФАПов, в том числе и Оленьковского. Работы прекращены с сентября 2017 года в связи с расторжением договора с подрядчиком.

Сейчас ГУКС «ТулоблУКС» проводит конкурсные процедуры по заключению контракта на выполнение строительных работ.

«До 1 октября ФАП должен быть сдан. Повторно срывать сроки непозволительно. И к этому же моменту у минздрава должно быть полное понимание по кадрам», — подчеркнул губернатор Алексей Дюмин.