Тульское правительство пригласило журналистов и блогеров со всей России, чтобы показать результаты информатизации здравоохранения

20 июня в Туле прошел межрегиональный пресс-тур для представителей ведущих СМИ России на тему «Информационные технологии в системе здравоохранения Тульской области».



В пресс-туре приняли участие 36 журналистов и блогеров из различных городов ЦФО, а также Сибири, Поволжья и Северо-Западного округа России.

Гости ознакомились с работой по развитию информационного общества и переходу на цифровую экономику, которая ведется правительством Тульской области совместно с «Ростелекомом».

Представители СМИ посетили фельдшерский акушерский пункт в селе Частое, где им представили в действии региональную информационную систему здравоохранения. Журналисты также ознакомились с результатами реализации проекта «Бережливая поликлиника» в Детской инфекционной больнице №2 и работой Центра медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи.

В рамках пресс-тура министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков и министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Ярослав Раков ответили на вопросы журналистов, сообщает пресс-служба облправительства.