В Новомосковске лесопарковую зону превратили в кладбище домашних животных

По результатам проверки информации, поступившей на горячую линию, в адрес директора МБУ «Городские парки» г.Новомосковска внесено представление об устранении нарушений природоохранного и ветеринарного законодательства.



В ходе горячей линии в прокуратуру города поступила информация по вопросу несанкционированного места захоронений домашних животных в лесопарковой зоне Залесного микрорайона. В ходе проверки факт подтвердился.

Биоологические отходы утилизируют путем переработки на ветеринарно-санитарных утилизационных заводах (цехах) в соответствии с действующими правилами, обеззараживают в биотермических ямах, уничтожают сжиганием или в исключительных случаях захоранивают в специально отведенных местах. Уничтожение биологических отходов путем захоронения в землю категорически запрещается, пояснили в прокуратуре.

По результатам проверки в адрес директора МБУ «Городские парки» внесено представление об устранении нарушений природоохранного и ветеринарного законодательства.