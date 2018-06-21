Тульских школьников опросили на тему отношения к табаку, алкоголю и наркотикам

Центр психолого-педагогического и социального сопровождения провел социологическое исследование по вопросу «Отношение обучающихся образовательных учреждений города Тулы к наркомании, табакокурению, алкоголизму».



Согласно данным исследования среди обучающихся 8-х и 10-х классов 15 центров образования Тулы, 74,6% опрошенных отрицают у себя наличие вредных привычек.

Самой распространенной вредной привычкой стало употребление слабоалкогольных напитков, на что указало 31,7% респондентов, второй по распространенности в молодежной среде вредной привычкой является табакокурение, на что указало 28% респондентов. 80,1% участников опроса никогда не пробовали крепких алкогольных напитков и, с их слов, не собираются этого делать.

У 96,2% обучающихся образовательных организаций выражено отрицательное отношение к употреблению наркотических веществ. Они никогда не пробовали наркотические вещества и, с их слов, не собираются этого делать. Исследование подтвердило существующую тенденцию: на протяжении ряда ежегодных опросов большинство респондентов стабильно интерпретируют наркоманию как болезнь (2014 год — 58,1%; 2015 год — 54,7%; 2016 — 59,4%,2017 — 49,2%), сообщили в горадминистрации.