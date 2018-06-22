В Новомосковске бетонный завод прикрыли на три месяца

В Новомосковске при проведении административного расследования выявлены нарушения на бетонном заводе в поселке Клин.



В частности, не соблюдены размеры ориентировочной санитарно-защитной зоны объекта: минимальные минимальные санитарные разрывы до жилых домов составляют не положенные 300 метров, а 60-150 метров.

По обращению прокуратуры Новомосковский городской суд привлек индивидуального предпринимателя к административной ответственности по ст. 6.3 в виде приостановления деятельности сроком на 90 суток.