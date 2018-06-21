В суворовской администрации не комментируют остановку строительства музея Героев ВОВ

Чиновники пока не комментируют остановку строительства музея Героев ВОВ в Суворове.



Ранее судебные приставы потребовали прекратить строительство музея, которое велось добровольцами на пожертвования. Авторы идеи музея обратились с открытым письмом к главе региона Алексею Дюмину с просьбой о помощи.

По словам активистов, администрация города Суворова подала в местный суд и сумела получить предписание о том, что реконструируемое добровольцами здание «несет опасность для неопределенного круга лиц». В настоящий момент судебными приставами запрещено любое строительство на территории предполагаемого музея.

Узнать позицию властей попыталась газета «Накануне».

«Оперативно получить комментарий от администрации Тульской области и властей Суворова не удалось», — пишет издание.