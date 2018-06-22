В школах переходят на цифровые учебники

Министерство просвещения планирует частично избавиться от традиционных бумажных учебников по 11 предметам общеобразовательной школы к декабрю 2020 года. Об этом говорится в рабочей версии проекта «Цифровая школа».



Согласно предлагаемому проекту, у учеников появятся цифровые устройства персонального доступа. Кроме того, это позволит им присутствовать на уроке из дома при нетяжелом заболевании, сообщает «РБК».

Бюджет проекта предположительно составит более 507 млрд рублей. Проект был подготовлен в конце марта 2018 года еще Министерством образования и науки, однако пока является актуальным.

По словам министра просвещения Ольги Васильевой, сейчас ведомство дорабатывает документ с учетом новых майских указов, обозначенных президентом России Владимиром Путиным.

Каких именно предметов коснутся изменения, пока не сообщается. Также не уточняется, с какого возраста дети смогут пользоваться устройствами персонального доступа.