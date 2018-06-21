Дюмин обещал приехать к тем, кто не может достучаться до власти

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин заявил, что планирует посетить отдаленные муниципалитеты Тульской области.



Об этом он сообщил в ходе визита в веневский поселок Оленьковский, который, по его словам, не единственный небольшой населенный пункт, где накопился целый ряд проблем. У администрации этих территорий, по словам Дюмина часто не доходят руки до их решения или просто не хватает средств.

«Из-за отдаленного расположения их жителям сложнее достучаться до власти. Я планирую совершить ряд поездок по таким населенным пунктам», — заявил губернатор.