Авилов обеспечит туляков бесплатной водой

По поручению главы администрации Тулы Евгения Авилова в городе будет проходить акция по бесплатной раздаче питьевой воды в самые жаркие дневные часы.



Вода раздается в дни (в том числе и в выходные), когда температура воздуха достигает отметки в 30 градусов и выше.

Так, 22 и 23 июня акция будет проходить на пяти точках:

— площадь возле Главпочтамта;

— на пересечении улицы Первомайской и проспекта Ленина;

— на пересечении Красноармейского проспекта и улицы Фрунзе;

— возле ТЦ «Гостиный двор»;

— на пересечении улиц Октябрьской и Пузакова.