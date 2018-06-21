Авилов обеспечит туляков бесплатной водой

По поручению главы администрации Тулы Евгения Авилова в городе будет проходить акция по бесплатной раздаче питьевой воды в самые жаркие дневные часы.
Вода раздается в дни (в том числе и в выходные), когда температура воздуха достигает отметки в 30 градусов и выше.
Так, 22 и 23 июня акция будет проходить на пяти точках:
— площадь возле Главпочтамта;
— на пересечении улицы Первомайской и проспекта Ленина;
— на пересечении Красноармейского проспекта и улицы Фрунзе;
— возле ТЦ «Гостиный двор»;
— на пересечении улиц Октябрьской и Пузакова.