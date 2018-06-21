Ныренков покинул пост, его кресло может занять Пророков

Председатель исполкома новомосковского отделения «Единой России» Михаил Ныренков покинул свой пост.



Информацию, которая ранее была озвучена новомосковским СМИ, подтвердили «Тульские новости». Ныренков занимал эту должность с сентября 2010 года.

Ио председателя исполкома новомосковского отделения «ЕР» может стать мэр города Анатолий Пророков. Также озвучивалась версия, что место займет кто-то из функционеров «Молодой гвардии».

Ранее мы публиковали расследование о том, как учрежденный Ныренковым и его товарищем по партии фонд за два года освоил 16 млн средств президентских грантов на сомнительный проект «Медиаблогер». Спустя год после нашей публикации фонд был ликвидирован.

Анатолий Пророков родился (1958) окончил Новомосковский филиал МХТИ им. Д. И. Менделеева (1980) — инженер по автоматизации химико-технологических процессов. С 1980 по 1998 год работал в НФ МХТИ (сейчас – НИ РХТУ) ассистентом старшего преподавателя, доцентом, деканом факультета «Экономика и управление». В 1989 г. защитил диссертацию на соискателя ученой степени кандидата технических наук. В 1993 г. получил ученое звание доцента.

В 2001 г. окончил Тульский государственный университет по специальности «Государственное и муниципальное управление».

С 1998 по 2013 год работал в администрации Новомосковска сначала в должности председателя комитета по образованию и науке, последние 7 лет – в должности замглавы администрации, курировал вопросы социальной сферы.

Награжден серебряной медалью «За особый вклад в развитие Тульской области», имеет звание «Почетный работник общего образования РФ», победитель конкурса «Лучший муниципальный служащий» Российской академии госслужбы при Президенте РФ.

Женат. Воспитывает трех дочерей и одного сына.