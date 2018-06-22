Главе Липок опять досталось. Генплан муниципалитета оказался не соответствующим федеральному кодексу

Прокуратура обнаружила, что утвержденный в 2011 году Генеральный план МО Липки Киреевского района не отвечает требованиям действующего градостроительного законодательства России.



В частности, в документе территориального планирования отсутствуют карта планируемого размещения объектов местного значения городского поселения и карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав городского поселения.

Это является нарушением требований ч. 3 и ч. 4 ст. 23 Градостроительного кодекса РФ.

В январе этого года межрайпрокурором на имя главы администрации МО Липки Владимира Демина было внесено представление об устранении нарушений закона. Оно рассмотрено, однако генеральный план поселения не приведен в соответствии с положениями действующего законодательства.

«Указанные факты приводят к нарушению прав хозяйствующих субъектов в сфере градостроительной деятельности, что свидетельствует о ненадлежщем исполнении полномочий органом местного самоуправления», — подчеркнули в прокуратуре.

В связи с этим прокурором направлено в Киреевский районный суд административное исковое заявление о признании бездействия администрации Липок и понуждении привести Генплан в соответствие законодательству.

Ранее прокуратура уже вносила представление главе Липок в бездействии, в резкльтате которого загорелся аварийный дом.