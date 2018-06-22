В Туле после упрёков блогеров всё-таки решили сделать футбольную фан-зону

Заключительный матч сборной России на групповом этапе ЧММ-2018 покажут на большом экране в Тульском кремле.



Трансляция матча Россия — Уругвай начнётся 25 июня в 17:00 мск. До этого в 15:00 мск состоится разогрев с молодежным составом тульского «Арсенала».

Ранее в соцсетях туляки возмущались отсутствием в городе футбольной фан-зоны. Блогер logograd посвятил этому большой пост.

«Почему местные власти не просуетились и не организовали большой экран на площади у Администрации? Почему никто не догадался организовать такое мероприятие? Раз у нас в стране футбольный праздник **ле Тула в нём не участвует? Это же и реклама региону, и туризм, и налоговые сборы с ларёчников. А так народ сидит трезвый и думку думает про повышение пенсионного возраста, про инфляцию, про НДС увеличенный, про подорожавшие госпошлины… ***ню короче всякую нехорошую думает.

В чём причина отсутствия футбольного праздника? Нету денег на внеочередное шоу? Ну так возьмите в Пенсионном фонде... Или уже «всё украдено до нас»? И да, а где наши местные меценаты и предприниматели? Почему Рафик Гарникович не подсуетился, если администрация мышей не ловит? С вывеской «Тула — город герой» вон как хорошо получилось, чего бы не организовать на одной из стен ТЦ экран с трансляцией матчей? Это же и реклама, и плюсик в карму, и денежка в карман», — писал он.