Осташёв отказался от поста главы администрации Новомосковска в пользу начальника ГЖИ Бирюлина?

Главой администрации Новомосковска может стать глава областной Госжилинспекции Алексей Бирюлин.



По информации источника «Тульских новостей» в облправительстве, возможный претендент на пост Виктор Осташёв отказался от участия в конкурсе на замещение главы администрации Новомосковска. Ранее депутаты Новомосковска одобрили сложение полномочий Вадима Жерздева.

Глава администрации Новомосковска (с 2009 года) Вадим Жерздев был задержан сотрудниками ФСБ утром 4 июня. По его домашнему адресу, а также в здании администрации прошли обыски.

5 июня Жерздеву предъявили обвинение по ч. 1 ст. 285 УК РФ (превышение должностных полномочий). Центральный окружной суд Тулы избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 3 августа. Также приостановлено членство Жерздева в «Единой России». Обязанности Жерздева в Новомосковске сейчас исполняет Евгений Тихонов.

Оказалось, что уголовное дело, по которому задержали и арестовали Жерздева, основано на событиях 1,5-годовой давности. Суть дела — в аукционе на право выкупа муниципальной земли под парковку. По некоторым данным, администрация Новомосковска выставила на торги три участка земли на улице Трудовые резервы. Но после того, как на торги заявилась неизвестная московская фирма, администрация остановила аукцион и сняла землю с реализации.

Конкурс на замещение должности главы администрации Новомосковска состоится после избрания нового состава собрания депутатов 9 сентября.

Алексей Бирюлин (1977) окончил Тульский государственный университет по специальности «Газодинамические импульсные устройства».