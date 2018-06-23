Как глава тульского минздрава собрался побороть смертность от онкологии

Министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков рассказал, почему в регионе высокая смертность от онкологии.



По словам чиновника, это связано с большой запущенностью опухолевого процесса, который не был выявлен на ранней стадии больше года назад.

Переломить эту ситуацию может только ранняя диагностика, которая дает возможности начать раннее и радикальное лечение, уверен он. Показатели выявляемости заболеваний на ранних стадиях растут, но темпы роста нужно увеличивать, подчеркнул Третьяков.

Глава региона Алексей Дюмин поручил тульскому минздраву до 10 июля представить комплекс мероприятий по снижению смертности, в первую очередь, от онкозаболеваний.