В Плавском районе сложилась идиллия власти, депутатов и общественников из совета

21 июня губернатор Алексей Дюмин провел совещание по развитию Плавского района.



Глава администрации района Андрей Гарифзянов доложил об основных показателях социально-экономического развития муниципалитета в 2017 году и участии в различных государственных программах.

Представитель общественного совета отметил, что на площадке совета сложился конструктивный диалог организаций и учреждений района с муниципальными властями.

«Хочу отметить полную открытость органов власти в районе. Общественный совет непосредственно участвует в принятии решений по вопросам развития района», — сказал он.

Глава Плавского района Михаил Возгрин добавил, что между депутатским корпусом и исполнительной властью района налажено успешное взаимодействие.

В ходе встречи Алексей Дюмин напомнил о ряде поручений, данных им в ходе визита в район 4 мая. Глава районной администрации доложил, что к этому моменту практически все поручения выполнены. Завершены работы по благоустройству, капитальный ремонт кровли и ремонт подъезда одного из домов в Плавске, предстоит закрыть вопрос по слаботочной системе. Рассматривается возможность участия в программе «Народный бюджет» для ремонта остальных подъездов дома. Андрей Гарифзянов передал губернатору благодарность от жителей за помощь в решении наболевших проблем.

Губернатор акцентировал внимание властей района на необходимости вовлечения в процесс принятия решений институтов территориального общественного самоуправления и сельских старост.