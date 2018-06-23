Какие бонусы сулят тульским бизнесменам

Председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Татьяна Лапаева рассказала, на какую поддержку может рассчитывать тульский бизнес.



По её словам, в прошлом году государственной поддержкой воспользовались 7879 субъектов малого и среднего предпринимательства.

В этом году предприниматели могут воспользоваться финансовой поддержкой в виде льготных микрозаймов (в объеме до 3 млн рублей по ставке от 4% годовых), в виде поручительств по кредитным обязательствам субъектов при отсутствии достаточного собственного залогового обеспечения, в моногородах – дополнительно в виде субсидий на компенсацию затрат на приобретение оборудования, транспортных средств по договорам лизинга.

Кроме того, бизнесмены получают нефинансовую помощь – налоговые льготы, поддержку в сфере образования, имущества, бесплатные консультации по правовым вопросам, вопросам бухгалтерского учета, открытия, ведения и развития бизнеса, участия в государственных закупках.