Прокуратурой Привокзального округа Тулы внесла представление в ООО «Косогорское ЖКХ» в связи с нарушением законодательства об охране окружающей среды.



Так, рядом с многоквартирным домом на улице М. Горького, 44 на специальной огороженной площадке находились 2 переполненных контейнерных бака для сбора твердых коммунальных отходов. На асфальтированной площадке рядом с контейнерами был разбросан мусор.

«Сложившаяся ситуация является недопустимой, так как создает реальную угрозу возникновения и распространения инфекционных и других заболеваний и может привести к ухудшению экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки», — подчеркнули в прокуратуре.

Выявленные нарушения допущены вследствие несвоевременного и ненадлежащего исполнения возложенных обязанностей работниками ООО «Косогорское ЖКХ», уточнили в ведомстве. В связи изложенным в адрес генерального директора ООО «Косогорское ЖКХ» прокуратурой внесено представление.