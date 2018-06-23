«Стыдно писать губернатору по мелочи, но ведь кошмар!» Как вывезти деревья из щёкинского парка, не повредив уложенный асфальт?

Щёкинец Константин Лопатин рассказывает о захламлении местного парка, который ремонтировали за «Народный бюджет».



«Недавно прочитал в щекинской газете о парке Лесная поляна. Потом пошел посмотрел, ужаснулся. Решил написать „Дюмин, помоги!“. Пишу потому, что мусор, о котором я писал в мае, после публикации убрали!

Стыдно обращаться к губернатору по такой мелочи, но ведь кошмар в Лесной поляне! Вечером страшно гулять, освещение не работает.

Бабушка мне рассказывает, что за 2 года туда вбухали огромные деньги, а порядка нет. Работы в парке Лесная поляна продолжаются уже третий год и щёкинцы пишут об этом в соцсетях. Одни пишут, что в парке появились спортивная и детская площадка, другие жалуются, что парк, как и прежде, замусорен и захламлен неубранными стволами деревьев, огромными ветками и корнями. Года не прошло, а асфальт уже разрушается кое-где. Как говорят, за все это уже уплачены миллионы рублей.

А эти данные я взял в той газете. В 2016 году Лесные поляны ремонтировали за „Народный бюджет“. В 2016 году на вырубку деревьев, асфальтирование аллей, установку арки при входе и лавочек ушло 7 млн рублей. В следующем году благоустройство было продолжено.

На строительство асфальтированных дорожек и аллеи и благоустройство территории в парке, установку спортивной и детской площадок, поставленные столбы освещения еще около 9 млн рублей. Итого за два года по народному бюджету почти 17 млн рублей. И в 2018 году власти собираются продолжать вкладывать народные деньги.

Только вот сначала надо вывезти деревья, которые лежат там уже два года. Только как? Ведь если кран и трактор заедет на асфальт в парке, он сразу разрушится.

Фонари наставили, тротуар сделали, а все по-прежнему в мусоре. Выкорчеванные деревья лежат уже давно и когда их уберут непонятно. Люди жалуются в администрацию города и просят убрать деревья. А в ответ тишина.

Дюмин! Помоги навести порядок в парке Лесная поляна», — пишет он.