В Иваньково остановочный пункт завалили мусором

23 июня в муниципальном образовании Иваньковское Ясногорского района местными активистами проводился рейд общественного контроля по выявлению нарушений в части содержания остановочных пунктов.



Во время рейда в поле зрения общественного контроля попали нарушители, выбрасывающие мусор на автобусных остановках. С ними была проведена разъяснительная работа.

Данное нарушение общественного порядка было обнаружено в 13 часов 11 минут, на остановочном пункте на трассе Р-115 около населённого пункта Тепловка в Ясногорском районе Тульской области.

Обращаем внимание властей и жителей, что ситуация с остановочными пунктами в Тульской области, в период летнего (дачного) периода, очень обостряется.

Остановочные пункты буквально завалены мусором, ТБО. Складирование мусора вне отведенных контейнерных площадок — незаконно.

Остановочные пункты не должны становиться местом сбора и утилизации мусора, ТБО!

Просим считать данную публикацию официальным обращением в ГУ ТО «Тулаавтодор» и в правоохранительные органы. Прошу привлечь к административной ответственности лиц, нарушающих общественный порядок.

Видеозапись

Владислав Плотников