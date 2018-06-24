С 1 июля автобусы с детьми будут ездить с мигалками

В начале года правительство перенесло сроки начала действия новых правил перевозки детей автобусами на полгода. 1 июля эти изменения вступают в силу.



Так, при организованной перевозке группы детей на автобусе должен быть включен проблесковый маячок желтого или оранжевого цвета. Мигалка не дает преимущества на дороге и служит для предупреждения других участников движения.

Неисполнение данного требования (пункт 3.4 ПДД РФ) будет квалифицироваться по части 4 статьи 12.23 КоАП РФ и влечет наложение административного штрафа: на водителя в размере 3 тысяч рублей; на должностных лиц – 25 тысяч рублей; на юридических лиц – 100 тысяч рублей.

Кроме того, для перевозки должен использоваться автобус, который соответствует по назначению и конструкции техническим требованиям к перевозкам пассажиров, допущен в установленном порядке к участию в дорожном движении и оснащен в установленном порядке тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

Об организованной перевозке групп детей одним или двумя автобусами в срок не позднее двух дней до дня начала перевозки необходимо подать уведомление в подразделение ГИБДД по месту начала перевозки. В случае перевозки групп детей транспортными колоннами (в составе трех и более автобусов) не позднее 10 дней до начала перевозки подается заявка на их сопровождение автомобилями Госавтоинспекции.

В новых правилах также определены возможность и условия перевозки в автобусах сотрудников туристических и экскурсионных организаций, участвующих в программе поездки.

Уточнены требования к стажу работы в качестве водителя транспортного средства категории «D» не менее одного года непосредственно перед допуском к организованной перевозке групп детей.

В случае неоднократной организованной перевозки группы детей по одному и тому же маршруту предусмотрена возможность подачи уведомления о многократных поездках.