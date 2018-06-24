Автомобили можно будет заводить со смартфонов

Ключи для автомобилей с 2019 года могут стать цифровыми.



Стандарт для технологии цифрового ключа автомобиля разработал консорциум Car Cjnnectivity (ССС), который состоит из крупнейших концернов и технологических компаний.

Новая технология сможет идентифицировать пользователей и запускать двигатель при помощи смартфонов. Планируется, что решение станет единым для всех марок автомобилей и смартфонов уже в первом квартале 2019 года, пишет телерадиокомпания «Мир».

В состав концерна входят такие автомобильные компании, как General Motors, Audi, BMW, Volkswagen, а также крупнейшие производители смартфонов Apple и Samsung.