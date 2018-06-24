Лишь 4% транспортных маршрутов в России доступны для инвалидов

Министерство транспорта РФ создало новый стандарт транспортного обслуживания, сообщают «Известия».



В нем указано, что все остановки общественного транспорта должны быть доступны для инвалидов. Кроме того, перевозчик должен обеспечить посадку и высадку пассажиров с инвалидностью в том числе с использованием специальных подъемных устройств.

В Минтрансе отметили, что стандарт транспортного обслуживания носит рекомендательный характер, однако его исполнение послужит критерием оценки работы перевозчиков для властей, поэтому субъекты РФ уже сейчас могут брать его за эталон.

В настоящее время, по данным ОНФ, лишь 4% маршрутов в стране соответствуют требованиям доступности для людей с инвалидностью, остальные остаются недосягаемыми.

Новые правила ужесточают стандарт транспортного обслуживания: все автобусы, троллейбусы и маршрутки должны быть оборудованы печками и кондиционерами. В стандарте также указано, что все остановки общественного транспорта должны быть доступны для людей с инвалидностью и других маломобильных граждан.