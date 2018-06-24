Западный эксперт предсказал рост российского рынка бронетехники

Объем рынка российских боевых машин в 2018—2027 годах достигнет 27,4 миллиарда долларов США. Такой прогноз сделал эксперт Jane's Оскар Видлунд.



Он заявляет, что в ближайшее десятилетие объем российского рынка бронетехники возрастет до 15,3 тысячи машин. Среднегодовой совокупный прирост составит 4,5%. По словам Оскара Видлунда, Россия станет пятой в мировом рейтинге рынков бронетехники для сухопутных войск.

Места в первой пятерке распределились следующим образом. Лидер — США. Страна израсходует 101,1 млрд долларов на приобретение 106 600 боевых машин. Китайская Народная Республика — 75,9 млрд на 44 100 машин, Индия — 32,5 млрд на 45 900 машин и Саудовская Аравия — 29,9 млрд на покупку 4700 боевых машин.