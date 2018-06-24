В Туле работает 35 бригад скорой помощи

В Туле увеличилось число бригад скорой помощи.



Если в первом квартале их работало не более 30, то сейчас — уже 35, сообщили в областном минздраве.

Также теперь нет пропущенных вызовов по номеру 112. Единая структура обеспечивает незамедлительный выезд скорой на ДТП или ЧС, взаимодействие со стационаром, в том числе подготовку приемного отделения и дежурной бригады к доставке тяжелого пациента. Все автомобили оснащены системой ГЛОНАСС, и их передвижение отслеживается автоматически.

Показатель доезда к месту ДТП улучшился на 10%, за четыре месяца 2018 года смертность от ДТП снизилась почти на 8%.