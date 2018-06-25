Прожиточный минимум может стать единым по России

Правительство планирует рассчитать единый прожиточный минимум для всей страны. Законопроект в данный момент находиться на стадии подготовки.



На сегодняшний день прожиточный минимум имеет разный метод расчета в разных регионах страны и, соответственно, разный уровень. В правительстве предложили унифицировать его и провести подсчет показателя по второму кварталу 2017 года. В среднем по стране уровень прожиточного минимума для пенсионера составляет 8 тыс. рублей. От этого показателя рассчитываются пенсии и различные соцпособия. С 2010 года введена система доплат, если пенсия ниже прожиточного уровня.

Нововведение должно помочь скорректировать уровень пенсий и минимальной заработной платы по всей стране. Предложение уже разрабатывается в Министерстве труда, а планируется использовать новую схему подсчета уже с октября нынешнего года. В настоящее время средняя пенсия в России составляет 14 тыс. рублей.