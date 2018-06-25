Глава Минтруда: У кого-то пенсия больше, у кого-то меньше, размер пенсий у каждого человека свой

Средний размер пенсии в 2019 году возрастет до 15,4 тысячи рублей, заявил глава Минтруда Максим Топилин в интервью газете «Известия».



Прибавка к пенсии неработающего пенсионера составит в среднем тысячу рублей в месяц, или 12 тысяч в год, а к концу нынешнего года средний размер выплаты будет равняться 14 414 рублей, уточнил он.

«У кого-то пенсия больше, у кого-то меньше, поскольку размер пенсий у каждого человека свой. Я исхожу из средних пенсий, которые у нас сложились», — отметил министр.

Он добавил, что увеличение суммы выплат должно быть выше инфляции, и подчеркнул, что без повышения пенсионного возраста не будет возможностей и ресурсов для прибавок.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин.