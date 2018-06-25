Страховщики назвали самые опасные страны

Страховщики подсчитали, что в прошлом году в Таиланде было зафиксировано почти четверть – 23% страховых случаев.



Следом за Таиландом идут США и Чили, где на каждую из стран пришлось по 15% предполагающих компенсацию событий, пишет «Российская газета».

Много претензий высказали туристы, которые побывали в 2017 году в Испании, Германии, Непале и Перу – около 8% заявлений на каждую. 4% страховых случаев зарегистрировали на Багамах, и столько же в Бразилии.

Как вычислили аналитики из страховой компании Endsleigh Insurance Services, 71% всех претензий в поездках были связаны с экстренными медицинскими расходами, 11% – с потерянным или повреждённым багажом, 4% – с расходами на стоматологическое лечение, 2% – с пропущенными вылетами.