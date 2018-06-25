Банкиры «Первого экспресса» получили 15-19 лет тюрьмы с конфискацией имущества

Суд Привокзального округа Тулы вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего председателя правления коммерческого банка «Первый экспресс» Константина Томенчука, председателя совета директоров Сергея Худякова, первого заместителя председателя правления Сергея Федичева и начальника отдела ценных бумаг Юлии Воробьевой.



В зависимости от роли и степени участия суд признал их виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 УК РФ (создание, руководство преступным сообществом и участие в нем), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере), п.п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств и иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения преступления, совершенное организованной группой, в особо крупном размере), ч. 2 ст. 195 УК РФ (неправомерные действия при банкротстве) и ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 195 УК РФ (пособничество в неправомерных действиях при банкротстве).

Суд установил, что сотрудники банка с апреля 2008 года по 29 октября 2013 года систематически выдавали заведомо невозвратные кредиты подконтрольным юридическим лицам. Всего за этот период были незаконно получены и использованы денежные средства банка в общей сумме свыше 5 млрд рублей, которые злоумышленники присвоили себе.

Суд приговорил подсудимых к наказанию в виде лишения свободы на срок от 15,5 лет до 19 лет с ограничением свободы на срок от 1 до 2 лет, с лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления и заниматься деятельностью в кредитно-банковской сфере на срок 3 года (за исключением Воробьевой) и со штрафом в размере от 750 тыс. рублей до 2,9 млн рублей. Отбывать наказание мужчины будут в исправительной колонии строгого режима, женщина — в колонии общего режима.

По приговору суда конфисковано личное имущество осужденных — земельные участки, жилые и нежилые помещения, автомобильные прицепы, золотые изделия. Приговор пока не вступил в законную силу.