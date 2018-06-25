Мурзин: Мы прокладываем новые сети на 240 млн рублей

Заместитель главы администрации Тулы по строительству и ЖКХ Роман Мурзин на оперативном совещании рассказал о подготовке к новому отопительному сезону.



«Мы активно прокладываем новые сети. На этот год предусмотрено 240 миллионов рублей на эти цели. Будет отремонтировано 29 объектов», — сказал Мурзин.

Из них 228 млн выделено из бюджета города, 10,6 млн – бюджет области, 1,3 млн рублей – деньги жителей по программе «Народный бюджет».

На данный момент заменено 3,96 км ветхих тепловых сетей (9,9% от планируемых к замене 40 км), 0,48 км водопроводных сетей (22% от планируемых к замене 2,2 км), 0,56 км сетей водоотведения (19,3% от планируемых к замене 2,9 км).

Подробная информация о проводимых работах размещена на сайте горадминистрации.