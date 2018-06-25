Иностранные фанаты на ЧМ-2018 оценили тульский пряник

Тульский пряник стал единственным национальным продуктом, допущенным для продажи на стадионах ЧМ-2018.



Корреспондент Sports.ru угостил тульскими пряниками иностранных болельщиков и узнал их впечатления от продукта.

Мы покормили иностранных болельщиков пряниками. Единственным национальным продуктом, допущенным на арены: https://t.co/O5GNL1FA2k Правда, их никто не покупает: фиг поймешь, что такое этот Russian gingerbread. Показываем реакцию людей👇#WorldCup #ЧМ2018 pic.twitter.com/F6zPzq7BqI — Sports.ru (@sportsru) June 24, 2018