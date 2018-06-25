Иностранные фанаты на ЧМ-2018 оценили тульский пряник

Тульский пряник стал единственным национальным продуктом, допущенным для продажи на стадионах ЧМ-2018.

Корреспондент Sports.ru угостил тульскими пряниками иностранных болельщиков и узнал их впечатления от продукта.