Тульскую администрацию предупредила прокуратура

Прокуратура внесла представленин в адрес администрации Тулы.



Проверка показала, что в нарушение требований федерального законодательства об автомобильных дорогах, дорожное покрытие и межрельсовое пространство на улицах Ф. Энгельса (от ул. Советской до ул. Первомайской), Оборонная, Новотульская имеют неудовлетворительное состояние. Также по улице 5-я Криволученская (от вторых проходных ООО «Тульская гармонь до забора ООО «Леда») отсутствует тротуар.

Прокуратура потребовала провести работы по устранению нарушений, включить участки автодорог в план капитального ремонта и привести их в соответствие с требованиями законодательства, установленными правилами, стандартами и техническими нормами, обеспечивающими безопасность дорожного движения, а также беспрепятственное передвижение транспортных средств и пешеходов.