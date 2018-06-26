В тульском «Спаре» нашли лазейку для коррупции

Прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства о противодействия коррупции в «СПАР Тула», ООО «Тулаоптцентр», ООО «Продмаркет».



По результатам установлено, что не все требования вышеперечисленного законодательства соблюдаются перечисленными организациями должным образом.

В соответствии со ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» организации обязаны разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции, которые могут включать в себя: определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений; сотрудничество организации с правоохранительными органами; разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы организации; принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации; предотвращение и урегулирование конфликта интересов; недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов.

Однако, в нарушение ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» меры по предупреждению и противодействию коррупции в ООО «СПАР Тула», ООО «Тулаоптцентр», ООО «Продмаркет» не разработаны и не приняты.

По данному факту в адрес руководителей указанных обществ прокуратурой внесены представления с требованием разработать и утвердить меры по предупреждению и противодействию коррупции.