Дорожный схематоз

В Туле Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 33-летнего директора ООО «ДСК Автодор» по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ).



По версии следствия, в период с 29 сентября по 13 октября 2017 года у фирмы имелась подлежащая взысканию недоимка по налогам в размере, превышающем 9 млн рублей. Со стороны ИФНС по Центральному округу Тулы неоднократно выставлялись требования о взыскании средств, но задолженности не былп возмещена.

Вместо этого директор ООО «ДСК Автодор» заключил договор займа со сторонней организацией на сумму свыше 16 млн рублей, после чего, с целью уклонения от уплаты налогов, направил в адрес этой организации распорядительные письма, по которым со счета сторонней организации на счета третьих лиц было перечислено более 11 млн рублей. Таким образом, деньги не пошли на расчётные счета ООО «ДСК Автодор», а были сокрыты от взыскания недоимки по налогам.

В ходе следствия обвиняемый признал вину. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее ООО «ДСК» Автодор через суд заставили выплачивать зарплатные долги и уличили в банкротстве с нарушением законодательства.

По данным открытых источников, за период с 2015 года в отношении ООО ДСК «Автодор» было проведено 5 внеплановых проверок, выявлено 5 нарушений. На конец 2017 года в Банке данных исполнительных производств на сайте Федеральной службы судебных приставов содержалась информация о 82 исполнительных производствах в отношении компании на сумму более 19 млн рублей.

В 2016 году ООО ДСК «Автодор» выиграло тендер на 5,6 млн рублей на организацию автомобильного подъезда к территории автомобильного завода Haval (Great Wall) в Узловском индустриальном парке по заказу Корпорации развития Тульской области.