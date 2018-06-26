Бирюлин дослужился до главы Новомосковска

На должность главы администрации Новомосковска одобрена кандидатура начальника Государственной жилищной инспекции Алексея Бирюлина.



Документы еще не подписаны, но все предварительные этапы согласований пройдены, сообщает «МК — в Туле».

Алексей Бирюлин родился в 1977 году, окончил Тульский государственный университет. Коллеги дают ему положительные отзывы, подчеркивая, что начальник ГЖИ обладает «хорошими человеческими качествами» и опытом работы, сообщает издание. Каким — не уточняет.

В качестве руководителя ГЖИ Алексей Бирюлин занимался надзором за износом жилфонда, разбирал конфликтные ситуации между жителями и управляющими организациями. На сайте «Открытый регион» указано, что начальник ГЖИ обладает навыками публичных выступлений, имеет практический опыт работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, знает федеральное и региональное жилищное законодательство.

Ранее возможный претендент на пост Виктор Осташёв отказался от участия в конкурсе на замещение главы администрации Новомосковска.

Предыдущий глава администрации Вадим Жерздев был задержан сотрудниками ФСБ утром 4 июня. По его домашнему адресу, а также в здании администрации прошли обыски.

5 июня Жерздеву предъявили обвинение по ч. 1 ст. 285 УК РФ (превышение должностных полномочий). Центральный окружной суд Тулы избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 3 августа. Также приостановлено членство Жерздева в «Единой России». Обязанности Жерздева в Новомосковске сейчас исполняет Евгений Тихонов.

Оказалось, что уголовное дело, по которому задержали и арестовали Жерздева, основано на событиях 1,5-годовой давности. Суть дела — в аукционе на право выкупа муниципальной земли под парковку. По некоторым данным, администрация Новомосковска выставила на торги три участка земли на улице Трудовые резервы. Но после того, как на торги заявилась неизвестная московская фирма, администрация остановила аукцион и сняла землю с реализации.