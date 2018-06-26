Управление Крыгина осудили за бездействие

Прокуратура Тулы проверила соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения и обнаружила, что на нерегулируемых около школ №29 и №33 отсутствует разметка «Зебра».



«Отсутствие дорожной разметки делает фактически невозможным соблюдение требований Правил дорожного движения водителями транспортных средств на вышеуказанных участках, что ставит под угрозу жизнь и безопасность неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних», — сообщили в прокуратуре.

В связи с этим прокурором Тулы в Советский окружной суд направлены административные исковые заявления о признании бездействия управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы, которое возглавляет Алексей Крыгин, и обязании провести мероприятия по нанесению дорожной разметки. Требования прокурора удовлетворены в полном объеме.