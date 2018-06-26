Новрмосковец Михаил захотел поделиться, как живут люди в стране-хозяйке чемпионата мира по футболу 2018 года.



«Вот, давно хотел, чтобы вы опубликовали, как живут люди в стране, принимающей мундиаль, какой творится у нас „мундиаль“... Кабельный изолятор в натяжении, вот-вот сорвущийся с огрызка провода и имеющий прекрасную возможность ударить кого угодно — никого не интересует... Освещение у подъезда — зачем?? У вас же столбы есть, которые по нескольку дней частенько не горят, ходим в свете окон туалета хостела, это в лучшем случае, когда туда кто-то пошел!

Систему „Безопасный город“ можно смело переименовать в „Опасный“, т. к. из трех установленных камер на соседних домах работает только одна!!! Или, может быть, просто отключены, ну что у нас смотреть: толпы алкашей у подъезда или на детской площадке — ничего занимательного, особенно для участкового! Постоянные кучи мусора, в которых играют дети — не беда! Вы еще в Индии не видели!

Ну а разваливающийся столб освещения с торчащей арматурой — это вообще ерунда! Ну ходят мимо мамы с колясками, дети играют, ну убило мужика одного не так давно, тоже по улице Мира, ну бывает! Это же дерево виновато, оно, сволочь, столб перегрузило!

У нас-то как раз провода между столбов освещения натянуты по стволу клена, трутся о него, наверно, дополнительно статическое электричество вырабатывают, лайфхак от „Промэнергосбыта“!

Ну и бонусом — фото состояния все этого же козырька зимой.

Отсыреет и отвалится — господь с ним, меньше проблем будет! Прибьет кого-нибудь из жильцов — новый поселится, будет дальше платить за блестящий капремонт!» — пишет он.