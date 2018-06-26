Шерин рассказал, как оценивает Дюмин потенциал Бирюлина

Губернатор положительно оценивает результаты работы Алексея Бирюлина на должности руководителя ГЖИ Тульской области, рассказал зампредседателя правительства региона Валерий Шерин.



«Алексей Бирюлин выразил желание поменять место работы и перейти на работу в муниципалитет в город Новомосковск. Алексей Дюмин счел возможным его в этом желании поддержать, потому что Алексей Бирюлин давно находится в кадровом резерве регионального правительства, губернатор положительно оценивает результаты его работа на нынешней должности руководителя ГЖИ и высоко оценивает его управленческий потенциал», – цитирует Шерина «Слобода».

Шерин также отметил, что кандидатура зампредседателя Тульской городской Думы Виктора Осташева, как ранее сообщалось, не рассматривалась.

Предыдущий глава администрации Новомосковска Вадим Жерздев был задержан сотрудниками ФСБ утром 4 июня. По его домашнему адресу, а также в здании администрации прошли обыски.

5 июня Жерздеву предъявили обвинение по ч. 1 ст. 285 УК РФ (превышение должностных полномочий). Центральный окружной суд Тулы избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 3 августа. Также приостановлено членство Жерздева в «Единой России». Обязанности Жерздева в Новомосковске сейчас исполняет Евгений Тихонов.

Оказалось, что уголовное дело, по которому задержали и арестовали Жерздева, основано на событиях 1,5-годовой давности. Суть дела — в аукционе на право выкупа муниципальной земли под парковку. По некоторым данным, администрация Новомосковска выставила на торги три участка земли на улице Трудовые резервы. Но после того, как на торги заявилась неизвестная московская фирма, администрация остановила аукцион и сняла землю с реализации.