В Тульской области на поддержку приемных семей ежегодно выделяют 700 млн рублей

За последние пять лет в Тульской области численность детей, оставшихся без попечения родителей, сократилась на 27,5%, сообщил министр труда и соцзащиты Андрей Филиппов на совещании в облправительстве.



По словам министра, ежегодное снижение данного показателя отражает эффективность деятельности органов исполнительной власти по профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства.

Также Филиппов отметил, что на комплекс мер поддержки опекунов и усыновителей ежегодно выделяется порядка 700 млн рублей. Благодаря принимаемым мерам показатели устройства детей-сирот на воспитание в семьи граждан ежегодно возрастают, заметил он.

Комплексный подход к решению проблемы обеспечения жилыми помещениями детей-сирот позволил в прошлом году достичь максимального за последние 4 года результата – гражданам данной категории предоставлено 416 квартир, добавил Филиппов.