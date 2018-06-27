Дальнейшего роста цен на бензин в Тульской области не предполагается

Ситуация с ценами на моторное топливо в регионе стабилизировалась, заявили на брифинге министр промышленности и топливно-энергетического комплекса региона Дмитрий Ломовцев и руководитель УФАС Юрий Елагин.



По словам Дмитрия Ломовцева, основными фактором изменения цен на топливо является макроэкономическая ситуация по стоимости нефтепродуктов. В период с апреля по июнь этого года в регионе, как и во всей стране, наблюдался рост цен на горюче-смазочные материалы.

Решения, принятые на уровне федерального правительства, позволили стабилизировать стоимость топлива. Вместе с этим региональным правительством совместно с территориальным управлением Федеральной антимонопольной службы анализировалась ситуация в Тульской области и были выработаны шаги по повышению конкуренции на топливном рынке внутри субъекта, заметил он.

«В настоящее время ведутся переговоры с одной из крупных топливных компаний о размещении обширной сети АЗС в Тульской области. В перспективе это повысит конкурентность на рынке и повлияет на снижение цен. Также мы призываем компании активнее внедрять на станциях автоматизированные системы заправки, что также благоприятно повлияет на ценообразование», — заявил Ломовцев.

Министр также отметил, что налажено взаимодействие с ОНФ по мониторингу уровня цен на различных заправках в регионе. Сигналы о завышении стоимости передаются в ФАС,

Юрий Елагин сообщил, что Тульская область по уровню цен на основные виды топлива занимает 8-е место в ЦФО. По поручению ФАС России территориальное управление в еженедельном режиме собирает информацию о розничной цене. Проведенные проверки в настоящий момент не выявили признаки нарушения антимонопольного законодательства.

Руководитель ведомства отметил, что в связи с принятыми на федеральном уровне решениями роста цен на бензин не предполагается.